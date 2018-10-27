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Arama köpekleri aşırı tepki gösterdi… Kaşıkçı’nın cesedi orada mı?

Cemal Kaşıkçı konsolosluğa girdikten 2 saat sonra Başkonsolosluk rezidansına 5 bavul getirildi. O bavullar bir daha çıkmadı. Ceset arama köpeği Melo’nun rezidansta aşırı tepki vermesi ise “Kaşıkçı öldürülüp, rezidansa getirildi” iddialarını güçlendirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:41
Arama köpekleri aşırı tepki gösterdi… Kaşıkçı’nın cesedi orada mı?

2 Ekim'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında katleden Suudi görevlilerin, maktulün parçalanmış cesedini Başkonsolosluğun rezidansında sakladığına işaret eden kritik bulgulara ulaşıldı.

Mutreb yine iş başında



Gelen bilgilere göre, tıpkı Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de saat 13:14'te canlı olarak girdiği binadan çıkmaması gibi aynı gün saat 15:10 sularında Başkonsolosluk rezidansına giren beş ayrı bavul da o binadan bir daha çıkmadı. Suudi Arabistan'ın 16 Ekim'de apar topar ülkesine dönen İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutuna getirilen bu beş bavulun giriş görüntülerinin olduğu, ancak çıkış görüntülerinin bulunmadığı öğrenildi. Beş ayrı bavulun rezidansta 'buharlaşması', cesedin vücut bütünlüğü bozulmuş halde konutun altındaki kuyuda olduğu yönündeki bilgileri destekledi. Ceset arama köpeği Melo'nun da rezidansta bir dolabın yanına gelince aşırı tepki vermesi, cesedin veya bir parçasının burada bir süre tutulduğu ihtimalini güçlendirdi. Ayrıca Başkonsolosluğa girerken görüntüleri bulunan bu beş bavulun 15 kişilik infaz timinin Suudi Arabistan'dan getirdiği seyahat valizleri arasında yer almaması da cesedin bu bavullarla taşındığı tezini güçlendirdi. 'Bavulların rezidansa götürülmesi işi' Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın adamı istihbarat generali Maher Abdulaziz Mutreb tarafından gerçekleştirildi.

Robotlar Kaşıkçı'yı aradı


Kaşıkçı'nın cesedinin kuyuya atıldığı yönünde iddialar üzerine, ekipler dün akşam konsolosluk civarındaki kanalizasyonlarda görüntüleme robotlarıyla arama yaptı.

Çok neşelilerdi


Cemal Kaşıkçı için yurt dışından gelen timin başındaki Mutreb'in o gün şoförlüğünü yapan kişi konuştu: Gece 03.20 gibi havalimanından Mutreb'i aldım. Sabah konsolosluğa götürdüm. Konsolosluğa başka Suudi misafirler geldi, onlara "İçeride teftiş var şu an sizi alamıyoruz" dediler. Kaşıkçı'nın girmesinden iki saat sonra telefon geldi. "Biz oteldeyiz gelin" dediler. Otele geçtik. Dört kişi geldi. "Biz sizin gruptanız. İki araba istiyoruz. Havaalanına gideceğiz" dediler. Yolda onları dönerciye götürdüm. Gayet neşelilerdi. Arabada da sigara, alkol kullandılar. Havalimanına bıraktım. On dakika sonra başka bir araçla Mutreb de geldi. Sonra gittiler.

 

​18 Suudi'nin iadesi istendi


Adalet Bakanlığı, Kaşıkçı soruşturması kapsamında yeni bir adım daha attı. Bakanlık, 18 Suudi şüphelinin Türkiye'ye iadelerini içeren savcılık talepnamesini Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi..

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 07:41
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