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Ekonomi Aralıkta ihracat yüzde 24,9, ithalat yüzde 29,9 arttı
Ekonomi

Aralıkta ihracat yüzde 24,9, ithalat yüzde 29,9 arttı

TÜİK, Aralık 2021 dış ticaret dengesini yayınladı. Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 24,9, ithalat yüzde 29,9 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 10:47:00 -
Aralıkta ihracat yüzde 24,9, ithalat yüzde 29,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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