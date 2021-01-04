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Ekonomi Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen ise portakal oldu
Ekonomi

Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen ise portakal oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:11:11 -
Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen ise portakal oldu

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında Aralık 2020'de en yüksek fiyat artışı yüzde 47,92 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 13,09 ile portakal oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patlıcandaki fiyat artışını yüzde 25,62 salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izledi.

Aralık 2020'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,36 ile yeşil soğan, yüzde 16,67 ile nar ve kabak, yüzde 14,05 ile ıspanak yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,09 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,64 ile kadın kazağı, yüzde 10,81 ile limon, yüzde 8,31 ile çocuk spor kazağı, yüzde 7,27 kadın botu ile izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2020'de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren

seçilmiş maddeler

Bir önceki aya göre değişim oranı

(yüzde)
Patlıcan47,92
Salatalık25,62
Beyaz lahana18,88
Yeşil soğan17,36
Nar16,67
Kabak16,67
Ispanak14,05
Elektrikli kesici aletler (blender)13,92
Kıvırcık13,69
Yumurta12,86
Elektrikli süpürge10,41
Ütü9,81
Mayonez9,77
Patates9,46
Ankastre mikrodalga fırın8,34
Makarna7,61
Çamaşır makinesi7,09
Otomobil (benzinli)6,88
Zeytinyağı6,72
Ayçiçek yağı6,45


Aralık 2020'de fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya

en fazla düşen seçilmiş maddeler

Bir önceki aya göre değişim oranı

(yüzde)
Yurtiçi haftasonu turları-1,72
Antep fıstığı-2,15
Kolonya-2,37
Eşofman (çocuk için)-2,87
Gömlek (çocuk için)
-3,39
Mücevher (altın)-3,93
Gömlek (erkek için)-3,94
Araba kiralama ücreti-4,03
Kivi-4,23
Takım elbise (erkek için)-4,46
Elbise (kadın için)
-5,21
Erkek mont-5,51
Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar-5,91


Makyaj malzemeleri-5,99
Parfüm-6,86
Bot (kadın için)-7,27
Sweatshirt (çocuk için)-8,31
Limon-10,81
Kazak (kadın için)-11,64
Portakal-13,09


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