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Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, bonding’in diş yüzeyinden doku kaldırılmadan yalnız istenilen bölgelere bonding materyali ve diş rengindeki kompozit rezin uygulanan işlem olduğunu belirtti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:41
Aralıklı dişler gülmeyi engelliyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, bonding’in diş yüzeyinden doku kaldırılmadan yalnız istenilen bölgelere bonding materyali ve diş rengindeki kompozit rezin uygulanan işlem olduğunu belirtti. Kazak; “Ağız boşluğunda çok sayıda bakteri bulunduğu için tüm restorasyonlar çürük oluşumu açısından risk taşırlar. İyi bir ağız hijyeni sağlamak, diş ve lamina birleşimini mümkün olduğu kadar temiz tutmak laminalarınızın ömrünü uzatacaktır. Bu amaçla rutin ağız bakımınızı (diş macunu, diş fırçası, diş ipi ve arayüz fırçası) ve rutin hekim kontrollerinizi aksatmamalısınız. Bu kontroller sırasında kompozit laminaların tekrar cilalanması gerekebilir” dedi.


Bonding uygulamasının kolay ve ucuz olduğunu belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, “Özellikle dişler arasındaki boşlukların kapatılmasında, dişlerin şekillerinin ve renklerinin değiştirilmesinde kullanılır. Bu işlem 30-60 dakika kadar sürer. Birden fazla dişte uygulama yapılması gerekmekte ise birkaç randevuya ihtiyaç duyulabilir. Diş yüzeyi pürüzle dirildikten sonra bonding materyali ve diş rengindeki kompozit rezin dişe uygulanır ve cilası yapılır.


İlk 48 saat içinde lekelerden korumak ya da oluşumlarını en aza indirmek için renkli yiyecek ve içeceklerden olabildiğince uzak durmak gerekir. Çay, kahve, sigara bonding uygulamasında kullanılan rezin materyalinin renkleşmesine neden olur. Dişlerinize hem düzenli olarak bakım uygulamalısınız (diş fırçası, diş macunu, diş ipi, arayüz fırçası) hem de rutin hekim kontrollerinizi ve diş taşı temizlikleriniz aksatmamalısınız. Kompozit rezin doğal diş kadar kuvvetli değildir. Sert nesneler ısırdığınızda veya çiğnediğinizde kırılabilir. Bonding uygulamasının ömrü birkaç yıldır, daha sonra tamir edilmesi gerekebilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:41
  1. doğa

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