Milyonlar enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Son olarak kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Peki, 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Aralık 2021 enflasyon ne kadar? Aralıkta enflasyon ne kadar?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,51, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 54,62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.

Kasımda yıllık bazda , madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 9,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,62, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 51,06, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,94 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün kasımda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzde 9,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,33, su temininde yüzde 1 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 63,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 34,33, enerjide yüzde 90,34, sermaye malında yüzde 33,3 artış dikkati çekti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 11,55, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,43, enerjide yüzde 13,33, sermaye malında yüzde 7,91 artış kayıtlara geçti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış yüzde 12,6 ile giyim eşyası, yüzde 19,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 22,23 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 145,94, ham petrol ve doğal gaz yüzde 116,51, ana metaller yüzde 97,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış yüzde 0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 2,14 ile içecekler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, tekstil ürünleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

3 Aralık’ta kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. 3 Ocak 2022’de ise Aralık 2021’ye ait enflasyon rakamları açıklanacak.