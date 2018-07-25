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Aralarında Türkiye'de var! Amerika harekete geçti

ABD Savunma Bakanlığı yurtdışına sevkiyatı yapılmak üzere Javelin taşınabilir tanksavar füze sistemlerinin üretimi için 308 milyon dolar bütçe ayırdı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:37
Aralarında Türkiye'de var! Amerika harekete geçti

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı anlaşma listesine göre, Javelin tanksavar füze sistemlerinin üretimi için 380 milyon dolar (1 buçuk milyar TL) ayırıldı.

Üretim çalışmalarında Raytheon ve Lockheed Martin şirketleri yer alacak. Üretilecek sistemlerin Türkiye, Avusturya, Litvanya, Tayvan, Ukrayna ve Estonya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Üretim çalışmaları, 2021 yılının ağustos ayının sonuna kadar Arizona’da gerçekleştirilecek.

Washington, 2017 yıklında Ukrayna’ya Javelin sistemlerinin de aralarında bulunduğu bazı silahların sevkiyatı için Kiev’le anlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın halefi Barack Obama, Kiev’in taleplerine rağmen sevkiyatı reddetmişti.

Javelin sistemlerinin sevkiyatı halihazırda yapıldı. Sistemlerin nasıl kullanılacağı konusunda ABD’li uzmanlar eğitim verecek.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:37
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