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Dünya Aralarında Türkiye de var! Gazze için ortak tepki
Dünya

Aralarında Türkiye de var! Gazze için ortak tepki

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Aralarında Türkiye de var! Gazze için ortak tepki

Türkiye Cumhuriyeti, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde özellikle sağlık tesisleri ile tıbbi altyapıyı hedef alan saldırılar sonucu kadın ve çocuklar da dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtilerek, söz konusu ihlallerin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, arabulucu ülkelerin, Hamas ve Filistinli grupların ikinci aşama yol haritasını, silahların sınırlandırılmasına ilişkin hüküm de dahil olmak üzere kabul ettiklerini duyurmalarının ardından saldırıların sürmesinin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği ve ikinci aşamanın hayata geçirilmesine yönelik çabaları baltaladığı ifade edildi.

Arabulucular, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ihlallerin gerilimi düşürme sürecini tehdit ettiğini ve Gazze'deki sivillerin yaşadığı mağduriyeti daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.

Ortak açıklamada ayrıca, sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım personelinin korunmasının sağlanması, Gazze Şeridi genelinde insani yardım ile tıbbi malzemelerin kesintisiz ulaştırılmasının güvence altına alınması çağrısı yinelendi.

Türkiye, Katar ve Mısır, uluslararası topluma da İsrail'in uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli sorumluluğu üstlenme ve baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci aşamaya ilişkin yol haritasını ‘tarihi bir anlaşma’ olarak nitelendirdiği hatırlatılarak, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani acıların sona erdirilmesine yönelik çabaların sekteye uğratılmaması gerektiği vurgulandı. (DHA)

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