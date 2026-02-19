  • İSTANBUL
Gündem Aralarında Sabetayist Kaan Tangöze'de var: Gözaltına alınan ünlüler adliyede!
Gündem

Aralarında Sabetayist Kaan Tangöze'de var: Gözaltına alınan ünlüler adliyede!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Aralarında Sabetayist Kaan Tangöze'de var: Gözaltına alınan ünlüler adliyede!

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan çoğu ünlü 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan çoğu ünlü 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyet gösteren Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar sürüyor. Son olarak 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplam şüpheli sayısı 21’e ulaştı.

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.

 

Soruşturma çerçevesinde toplam 25 kişi hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Dosyaya ilişkin adli sürecin savcılık aşamasında devam ettiği bildirildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

