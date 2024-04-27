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Dünya Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı
Dünya

Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:29:00 -
Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in 20 Filistinliyi gözaltına alması ile 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e çıktı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Filistin'in başkenti Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

İsrail ordusunun dün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 480'e yükseldi.

Gözaltıların Filistin'in başkenti Kudüs, Ramallah, El Halil, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentlerinde yoğunlaştığı, baskınlar sırasında gözaltına alınan kişiler ve ailelerinin darp ve tacize uğradığı, evlerin tahrip edildiği ve çevredeki araçlara da el konulduğu aktarıldı.

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