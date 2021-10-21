Aralarında HDP'liler de var! PKK operasyonunda çok sayıda gözaltı
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li isimlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, karar üzerine bu sabah il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheliden 17'si yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin arasında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.