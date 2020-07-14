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Aktüel

Aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın da var! Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 33 gözaltı kararı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında 2 mahalle muhtarı ve HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın'ın da bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen ekipler belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 07:59:00 - 2020-07-14 08:18:50
Aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın da var! Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda 33 gözaltı kararı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Aralarında HDP'li başkan da var

Bu kapsamda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mahallelere giriş ve çıkışları kapatan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı evlerin kapılarının "koçbaşı" ile açtı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alındılar

Operasyonda aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları, DBP Gaziantep İl Başkanı ile 2 mahalle muhtarı ve 1 avukatında bulunduğu toplam 33 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Yorumlar

Vatandaş

Terörün neden bitmediği belli hırsız içeride olunca kapı kilit tutmazmış bunlara hücre cezası vermeli
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