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Araklı’da 1 ay önce yaşanan selin nedeni belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinin bölgede yaptığı arazi çalışmaları tamamlanarak rapor haline getirildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:25
Araklı’da 1 ay önce yaşanan selin nedeni belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 günü meydana gelen 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenlerinin bölgede yaptığı arazi çalışmaları tamamlanarak rapor haline getirildi. Hazırlanan raporda selin nedeni olarak “Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalması" gösterildi.


KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyeleriProf. Dr. Ömer Yüksek, Doç. Dr. Erol Şadoğlu ve Dr. Osman Üçüncü ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Trabzon Şubesi Başkanı İnş. Müh. Muzaffer Aydın tarafından yapılan arazi çalışmasında bölgedeki taşkın ve heyelan durumu irdelenerek, afetin ve hasarların sebepleri araştırılarak benzer afetlerin olmaması, olması durumunda oluşacak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için atılması gereken adımlar ve alınması gereken önlemler değerlendirildi.



Afete maruz kalan vatandaşlarla görüşüldü


Konuyla ilgili olarak hazırlanan raporda, bölgede afete maruz kalan vatandaşlarla görüşüldüğü belirtilerek,“Trabzon İli Araklı İlçesinde 18 Haziran 2019 Salı günü meydana gelen taşkın ve heyelansonucunda 10 kişi ölmüştür. Afet sonucunda meydana gelen maddi zarar henüz kesin olarak belirlenmemiş olmakla birlikte, onlarca milyon TL’lik bir hasarın meydana geldiği ifade edilmektedir. Adı geçen afetle ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca çok sayıda açıklama yapılmış olup; bu raporda olayın İnşaat Mühendisliği açısından bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu kapsamda, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden toplam 3 Öğretim Üyesi, İMO Trabzon Şubesi’nden ise 1 İnşaat Mühendisi olmak üzere toplam 4 kişilik bir teknik ekip, afetin olduğu Trabzon İli Araklı İlçesi Çamlıktepe Mahallesi’nde bir arazi çalışması gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, önemli ölçüde can ve mal kayıplarının olduğu yerlerde arazi incelemeleri yapılmış, afete maruz kalan vatandaşlarla görüşülmüş, oluşan hasarlarla ilgili olarak yazılı ve görsel bilgiler derlenmiştir. Elde edilen arazi bilgilerinin ve çeşitli kaynaklardan elde edilen diğer bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda rapor hazırlanmıştır” denildi.



Afetin nedeni


Açıklamada, afetin asıl sebebi olarak "Çamlıktepe Deresi’nin heyelanla akan malzeme ile dolması ve oluşan gölün ani olarak boşalmasıdır" ifadelerine yer verildi.


Yöre sakinlerinden elde edilen bilgilere de raporda yer verilerek selin oluşumu şu şekilde anlatıldı:


"Afet bölgesinde, 13 Haziran Perşembe günü orta şiddette birkaç saat süren bir yağış yağmış, bu yağış sonucunda Yüceyurt Mahallesi’nde heyelan meydana gelerek akan malzemenin bir kısmı Çamlıktepe Deresi’ne ulaşıp akarsu kesitinde birikmiştir. 13-18 Haziran tarihleri arasında belli aralıklarla yağmur yağarak zemini kısmen suya doygun hale getirmiş ve heyelan oluşumuna yardımcı olmuştur. Son olarak, 18 Haziran Salı günü saat 14 sıralarında başlayan çok şiddetli yağmur sonucunda, oluşan göl aniden yıkılarak çok büyük bir debide ve çok yüksek hızla akarak Çamlıktepe Mahallesi’nde binaların yıkılmasına ve arazi araçlarında çalışan kişilerin zarar görmesine sebep olmuştur.Ayrıca, Çamlıktepe Deresi üzerinde yol geçişleri maksadıyla dere yatağına yapılan yapıların (büz, menfez vb), taşkın sularının taşıdığı teressübat, dal ve ağaç parçaları ile tıkanması da su seviyesinin yükselmesine ve hasarın büyümesine sebep olmuştur.Ayrıca, Çamlıktepe Deresi’nin Karadere ile birleştiği yerde, önemli ölçüde sediment birikmesi sonucu akarsu kesitinin daraldığı, akarsu kesitinde taşkın olması sonucu yolun trafiğe kapandığı ve bazı binaların bodrum katlarına su bastığı gözlenmiştir. "

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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