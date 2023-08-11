  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 17 Ölü, 33 Kayıp
Dünya

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 17 Ölü, 33 Kayıp

Yeniakit Publisher
2023-08-11 08:36:00 -
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 17 Ölü, 33 Kayıp

Myanmar'da Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi kayboldu.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi kayboldu.

Myanmar'dan Malezya'ya gitmek üzere 7 Ağustos'ta yola çıkan Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekne, Bengal Körfezi'nde alabora oldu. Shwe Yaung Matta adlı kurtarma vakfında görevli Byar La, şu ana kadar 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Latt, kurtarılan 8 kişinin ise karakola götürüldüğünü aktardı. Sittwe polisi ise teknedeki 58 kişiden 33'ünün kayıp durumda olduğunu belirterek, "Fırtınaya yakalandılar ve tekne büyük dalgalar arasında battı" ifadelerini kullandı. Kurtarma vakfı ve polisin başlattığı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Her yıl binlerce Arakanlı Müslüman, Müslümanların çoğunlukta olduğu Malezya ve Endonezya'ya gitmek üzere Bangladeş ve Myanmar'daki kamplardan ayrılarak tehlikeli rotalarda hayatlarını riske atıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23