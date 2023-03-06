Arakanlı Müslümanlara Dünya Gıda Programı'ndan yardım kesintisi: Çok kritik, talep etmeye başladılar!

Bangladeş'in Cox's Bazaar kentindeki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslüman kadın Anwara Begum, WFP'nin kararının ardından kamplardaki son durumu, AA muhabirine anlattı.

Kutupalong mülteci kampında insanların yeterli gıdaya ulaşamadığını belirten Begum, kişi başına aylık 12 dolarlık yardımın ihtiyaçtan zaten uzakta olduğunu, şimdi ise bu rakamın 10 dolara düşürülmesiyle ramazan ayı öncesi gıda sıkıntılarının insanları fazlasıyla zorlayacağını dile getirdi.

Begum, anne sütü dışında ek gıdaya da ihtiyacı olan 1 yaşındaki torununa neredeyse hiç yiyecek bulamadığını belirtti.

Engelli bir kardeşinin de bulunduğu 6 kişilik bir aileye bakmakla yükümlü olduğunu söyleyen bir diğer mülteci Mohammed Rezuwan Khan ise "BM'nin mevcut gıda yardımı ile sağlıklı beslenemeyiz ve ramazan ayında durum daha da kötüleşecek." dedi.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR SALGIN HASTALIK UYARISINDA BULUNDU

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan (MSF) yapılan açıklamada, gıda yardımı kesintilerinin Cox's Bazaar'daki mültecilerin yetersiz beslenmesine ve sağlık açısından ciddi risk oluşturacağına dikkati çekti.

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WFP'nin yüzde 17'lik gıda yardımı kesintisinin bir insanın günlük ihtiyacı olan 2 bin 100 kalori standardının altında kaldığı belirtilen açıklamada, yetersiz beslenmenin kızamık ve kolera gibi salgın hastalıklara yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl bölgedeki hastanelerde hamile kadınların yüzde 12'sine kronik yetersiz beslenme ve yüzde 30'una anemi teşhisi konduğu bildirildi.

Özgür Rohingya Koalisyonu kurucularından Nay San Lwin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'den, "Bu ağır kararı gözden geçirmesini, Arakan halkına desteğini artırmasını ve Myanmar ordusuna zulmü durdurması ve tüm Arakanlı mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine (Arakan) dönmesi konusunda etkili baskı uygulamasını" talep etti.

GIDA YARDIMINDA BİR KURUŞ DAHİ ESİRGEMEYİN

Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonundan (RRRC) Sağlık Koordinatörü, Dr. Abu Toha MR Bhuiyan ise "BM ve diğer bağışçılardan talebim, Arakanlı Müslümanların hayatta kalabilmeleri için gıda ve sağlık yardımlarında tek kuruş dahi esirgememeleri." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Arakanlı Müslüman mülteciler için yaptığı acil gıda yardımlarına atıfta bulunan Bhuiyan, yapılan bağışın diğer ülkelere ilham kaynağı olacağını söyledi.

WFP, 17 Şubat'ta, Bangladeş'teki kamplarda kalan Arakanlı Müslüman mültecilere aylık verilen kişi başı 12 dolarlık gıda yardımının fon eksikliği nedeniyle 1 Mart'tan itibaren 10 dolara düşürüleceğini duyurmuştu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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