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Yerel Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu: Öldürülen genç...
Yerel

Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu: Öldürülen genç...

Adana'dan kan donduran bir haber geldi. Bu haber sosyal medyada paylaşım yapıldı. Adana'da yaşanan korkunç olayda bir çok yorum yapıldı. Çünkü 38 yaşındaki bir kişi, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, cansız bedenin otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. Adana'da silahla öldürülen genç...

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:33:00 - 2023-03-06 16:55:05
Adana'da korkunç olay! Bir kişi, evinde kafasından vurularak öldürülmüş halde bulundu: Öldürülen genç...

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1098 sokakta Hüseyin Taşkıran'ın (38) evine gelen arkadaşları, Taşkıran'ı kafasından tabancayla vurulmuş halde buldu.

Adana'dan kan donduran bir haber geldi. 38 yaşındaki bir kişi, evinde tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, cansız bedenin otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

 POLİS, KATİLİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ise, Taşkıran'ı öldüren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


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