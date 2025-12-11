  • İSTANBUL
Dünya Arakan'da hastaneye hava saldırısı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Arakan'da hastaneye hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Arakan'da hastaneye hava saldırısı: Çok sayıda ölü var

Myanmar'da ordusu, Arakan eyaletinde bulunan bir hastaneye hava saldırısı düzenledi. Kanlı saldırıda 33 kişinin öldüğü ifade edildi.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde, ordunun hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinin Mrauk-U kentindeki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 76 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordudan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

