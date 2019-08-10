Arafat'a "rahmet" yağdı Vakfe duasından kısa süre sonra etkili olan sağanak, sıcak havadan bunalan hacıları serinletti

MEKKE (AA) - Arafat'ta haccın en önemli rüknü olan vakfeye duran hacılar, vakfe duasının ardından yağmur sürpriziyle karşılaştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan vakfe duasının ardından birbirlerine sarılarak hac coşkusunu yaşayan hacılar, Arafat'ta etkili olan sağanakla coşkularını ikiye katladı. Duadan yaklaşık 1 saat sonra etkili olan gök gürültülü sağanak, çadırlarında bulunan hacıları kısa sürede dışarı çıkarttı. Hacılar, yağmur damlalarıyla serinledi. Arafat'ta bulunan çocuklar da çadırlar arasında koşturarak kutsal topraklarda sağanağın tadını çıkardı. Etkili sağanak 1 saat sürdü.

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