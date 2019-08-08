Arafat’a geri sayım başladı!

Kutsal topraklara hac için giden hacı adaylarını Arafat heyecanı sardı...

Türkiye’den bu yıl 5 Temmuz’da ilk hacı adaylarının yola çıkmasıyla başlayan kutsal yolculukta hacı kafilelerinin tümü Mekke’ye ulaşırken, hacı adayları Kâbe’de aşkla ibadetlerini sürdürüyor.

Kâbe şehri Mekke, Arafat öncesi en yoğun günlerini yaşıyor. Otobüs servis hizmetinin sona erdiği şehirde hacı adaylarının büyük çoğunluğu 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen Kâbe-i Muazzama’ya yürüyerek ulaşıyor.

Otellerinden öğle kumanyalarını da alarak çıkan hacı adayları, küçük gruplar halinde yer yer 1-1,5 saatlik yürüyüşle Kâbe çevresine varıyor. Vakit namazlarını Kâbe’de kılan hacı adayları, ibadetlerini tavaf yaparak sürdürüyor.

Sıcak havada tavafı tamamlayarak tavaf namazını kılan hacı adayları, Kâbe içerisinde pek çok yerde bulunan çeşmelerden zemzem içerek soluklanıyor. Ardından hacı adayları ya yeniden tavafa başlıyor ya da Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Bazı hacı adayları ise Kâbe-i Muazzama’yı izleyerek dinleniyor.

Arefe günü vakfeye duracaklar

Peygamberimizin “Hac, Arafattır” hadisinden hareketle hacılar da yarından itibaren Arafat yoluna düşecek. Arefe günü öğlen ezanıyla birlikte Arafat Vakfesi’ne duracak olan hacılar için Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıkları tamamladı. Bölgeye çadırlar kuran Diyanet, 80 bin hacı için kumanyalar hazırladı.