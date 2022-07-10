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İSLAM Arafat havadan görüntülendi! 1 milyondan fazla Müslüman hacı oldu
İSLAM

Arafat havadan görüntülendi! 1 milyondan fazla Müslüman hacı oldu

Hac ibadetini tamamlayan 1 milyondan fazla Müslüman bugün hacı oldu. Arap televizyonu tarafından Arafat'taki hacılar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 00:48:00 - 2022-07-10 00:53:30

İslam alemi Kurban Bayramı coşkusu yaşarken, bir milyondan fazla Müslüman, Arafat'ta vakfeye durdu.

Hacılar hac ibadeti için Müzdelife'ye geçti, ardından Mina'da şeytan taşladı. Hac ibadetinin ilk kısmı tamamlanarak, 1 milyondan fazla Müslüman hacı oldu.

Arafat havadan görüntülendi

24 saat Arafat'ta konaklayan hacılar, akşam saatlerinde Müzdelife'ye hareket etti. Hac ibadetinin ikinci kısmı olan Müzdelife vakfesi yapıldı.

Akşam ve yatsı namazları Cem edilerek bir arada kılındı ve ardından dualar edildi.

Geç saatlere kadar Müzdelife'de kalan Hacılar, Mina'da şeytan taşlamak için taş topladı.

İhramdan çıkarak bayramlaştılar

Müzdelife'ye araçlarla giden hacılar yolculuğuna yürüyerek devam etti.

Uzun bir yürüyüşün ardından hacılar cemerat alanına ulaştı.

Şeytan taşlamanın ardından hacılar ihramdan çıkarak kurbanını kestirip, ardından bayramı kutlayacak.

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