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Gündem Arada Mansur Yavaş'ı yediler
Gündem

Arada Mansur Yavaş'ı yediler

Cumhurbaşkanı adayı konusunda sınıfta kalan 6'lı masada ayak oyunları bitmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 01:11:00 -

Altılı masada yaşanan cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesi, yerini Bizansvari oyunlara yerini bırakması kamuyounca tepkiyle karşılanırken, adaylık figürlerinin en güçlü isimlerinden gösterilen Mansur Yavaş, son olaylardan sonra adeta potadan çıkmış durumda.

Mağdur tiyatrosu işe yaramadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Aralık'ta açıklanan mahkeme kararına göre, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karardan dikkat çeken ise İmamoğlu davanın sonucu öncesi tüm vatandaşları Saraçhane'deki İBB Binası'na davet etmesi oldu. Hakkında verilen cezayı fırsata çevirmek isteyen İBB Başkanı ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kararı öğrenir öğrenmez gülerek kucaklaştı, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken Saraçhane'de gövde gösterisi yaptı.

Bu olaylar silsilesi sonrası Akşener tarafından İmamoğlu'nun adaylığı güçlü bir şekilde gündeme getirmesine karşı adım atan Kılıçdaroğlu, alelacele Türkiye'ye dönerek "16 milyon" vurgulu beyanlar vermiş ve İmamoğlu'nun adaylık hayallerinin önünü kapatmıştı.

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısına İmamoğlu'nu davet ederek Akşener'i oyun dışı bırakan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanına söz dahi vermemiş, konuşmasının sonunda "Herkes Bay Kemal'i beklesin" sözlerini kaydetmişti.

"Adaya veda eden isim Mansur Yavaş oldu"

Kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorularına karşı altılı masayı işaret eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi yaşanan bu kaosun ortasında kayboldu.

Kanal 24'te muhalefet içerisindeki taht mücadelesini değerlendiren Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, "Bu sürecin kaybedeni Mansur Yavaş oldu. Survivor tanımıyla adaya veda eden isim Mansur Yavaş oldu. Şimdi yeni hamlelerle belki süreci götürecek." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Musa

Chp Türkiyeyi nereye sürüklüyor görün Chp git gide pkk kulanma klavuzu oluyor farkında olmak gerekir. Hamburger feto ile yiyen birine istanbulu belediyelerini pkk ile dolduran birine nasıl Türkiye teslim edilir . Bunu keşke chp secmeni görse amq görmeyecek inat ile görmuyor .Türkiye batsın biz Amerika köle olalım içleri gidiyor. Sorsan Amerika karşıtı Atatürkcü bunlar cahil git gide zır cahileşiyorlar birde göz Göre Göre.

Kerim Arslan

Truuva atı ailelerinin entrikaları aile dramına döndü. Hayırsız evlat, ablanın kışkırtması ile babayı dinlemez. Baba yanıp kahrolur. Büyük baba torunun tarafını tutunca baba resti çeker, abla ile oğulun akıbeti hüsranla sonuçlanır. Baba kaybettiği evladına üzülürken birütüs muamelesi ile karşılaşır. Kötü niyetli büyük baba ise bunalıma düşer.
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