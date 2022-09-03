  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Araçta ilişkiye giren ahlaksızlara büyük şok! Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki...
Dünya

Araçta ilişkiye giren ahlaksızlara büyük şok! Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki...

Çalmak istedikleri aracın yanına yaklaşan hırsızlar, otomobilin kapısını açınca ilişkiye giren çiftle göz göze geldi. Çifti çıplak halde sokağa atan hırsızlar, aracı alarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 11:59:00 -
Araçta ilişkiye giren ahlaksızlara büyük şok! Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki...

Brezilya'da yaşanan hırsızlık olayı, duyanları şoke etti.

Gece saatlerinde sokakta duran otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, bir süre takipten sonra harekete geçti.

Arka koltukta ilişkiye giren çiftle karşılaştılar

Aracın yanına yaklaşarak kapıyı açan bir kişi şoför koltuğuna otururken, diğer kişi de arka kapıyı açınca akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı.

Aracın arka koltuğunda ilişkiye giren çift ile göz göze geldi.

Çifti yaka paça yola attılar

Bir süre olay idrak edilmeye çalışılırken, hırsız kollarından tuttuğu çifti dışarıya attı.

Çift çıplak bir şekilde sokağın ortasında kalırken, hırsızlar arabayı alarak kaçtı.

Büyük bir şok yaşayan çift, ne yapacağını bilemezken ellerinde kalan tişörtlerini giyerek polis merkezine gitti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23