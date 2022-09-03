Araçta ilişkiye giren ahlaksızlara büyük şok! Hırsızlar öyle bir şey yaptı ki...
Çalmak istedikleri aracın yanına yaklaşan hırsızlar, otomobilin kapısını açınca ilişkiye giren çiftle göz göze geldi. Çifti çıplak halde sokağa atan hırsızlar, aracı alarak kaçtı.
Brezilya'da yaşanan hırsızlık olayı, duyanları şoke etti.
Gece saatlerinde sokakta duran otomobili gözlerine kestiren hırsızlar, bir süre takipten sonra harekete geçti.
Arka koltukta ilişkiye giren çiftle karşılaştılar
Aracın yanına yaklaşarak kapıyı açan bir kişi şoför koltuğuna otururken, diğer kişi de arka kapıyı açınca akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı.
Aracın arka koltuğunda ilişkiye giren çift ile göz göze geldi.
Çifti yaka paça yola attılar
Bir süre olay idrak edilmeye çalışılırken, hırsız kollarından tuttuğu çifti dışarıya attı.
Çift çıplak bir şekilde sokağın ortasında kalırken, hırsızlar arabayı alarak kaçtı.
Büyük bir şok yaşayan çift, ne yapacağını bilemezken ellerinde kalan tişörtlerini giyerek polis merkezine gitti.