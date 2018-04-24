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Araçlarını 100 bin TL'ye tatile götürüyorlar

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistanlı Lamborghini, Ferrari ve McLaren sahipleri birkaç haftalık yurt dışı ziyaretlerinde bile arabalarını kargo jetlerle gittikleri ülkeye götürüyor.

24 Nisan 2018 Salı 20:01
Araçlarını 100 bin TL'ye tatile götürüyorlar

İngiltere'nin başkenti Londra'da tatil yapan Araplar birbirinden lüks otomobillerini de beraberinde götürüyor. Ferrari'den Lamborghini'ye onlarca lüks otomobil her yıl yaz aylarında sadece birkaç haftalığına sahipleri ile birlikte Orta Doğu'dan Londra'ya götürülmek için, gökyüzüne çıkarılıyor. Bu seyahatin maliyeti ise araç başına ortalama 100 bin TL olarak ifade ediliyor.

TAŞIMA ÜCRETİ 100 BİN TL!

Dailymail'in haberine göre; Lüks otomobiller için araç sahipleri taşıma maliyeti olarak 20 bin eurodan fazla parayı gözden çıkarıyor.

TEK SEFERDE 30 ARAÇ

Lüks otomobillleri Doha'dan Londra'ya Qatar Airways taşıyor. Airbus A330'lar ile yapılan taşıma işleminde tek seferde 30 araç uçağa alınabiliyor.

EN FAZLA 2 AY KALABİLİYOR

Londra caddelerinde çekilen karelerde de çok sayıda yabancı plakalı aracın peş peşe dizildiği görülüyor. İngiltere yasalarına göre bu araçlar en fazla ülkede 2 ay durabiliyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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