Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı27 Ağustos 2019 Salı 19:31
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, araçlarında 2 kilogram 900 gram uyuşturucu yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda Serik ilçesindeki uygulamada şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 2 kilogram 900 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki E.K. ve Ü.B. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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