Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, araçlarında 2 kilogram 900 gram uyuşturucu yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda Serik ilçesindeki uygulamada şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 2 kilogram 900 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki E.K. ve Ü.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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