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Araçlar saatlerce yolda kaldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde Nisan ayının son günlerinde bastıran kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:09
Araçlar saatlerce yolda kaldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde Nisan ayının son günlerinde bastıran kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yüzlerce araç yolda kaldı.


Dün geceden beri belli aralıklarla yağan kar nedeniyle yüzlerce araç yolda kaldı. Eski tecrübelerine dayanarak Mart sonunda kışlık lastiklerini değiştiren sürücüler hesapta olmayan karla, dağda saatlerce mahsur kaldılar. Bin 500 rakımlı Domaniç dağında ilk defa bu kadar kar yağışına şahit olduklarını belirten sürücüler, hazırlıksız yakalandıkları karda niye uğradıklarını şaşırdılar. Çok sayıda aracın kayarak yolu kapatması üzerine diğer sürücüler de durdukları yerden araçlarını kaldıramadılar. Yolda kayanları karayolları ekipleri ve diğer sürücülerin desteği ile çıkaranların yanında yola yakın köylerden gelen traktörlerde çok sayıda aracı çıkardılar. Yolda çok sayıda araç kalmasına rağmen, çok sayıda araç yoldan kaymasına rağmen her hangi bir kazanın olmaması da tek teselli oldu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:09
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