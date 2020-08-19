Araçlar jandarmanın radarından kaçamadı! Binlerce lira ceza kesildi
Balıkesir'de radarla hız denetimine çıkan jandarma ekipleri, 47 araca 21 bin lira idari para cezası uyguladı.
Balıkesir il genelinde jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen hız denetiminde radara yakalanan 47 sürücüye 21 bin lira idari para cezası uygulandı.
Balıkesir'de özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının önüne geçmek isteyen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, kent genelinde denetime çıktı.
21 bin TL'yi aşkın ceza kesildi
“Bölgesel Özel Denetim-9” adı verilen faaliyeti icra eden ekipler, sürücüleri çeşitli trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulundu.
İcra edilen faaliyet kapsamında radarla hız kontrolü denetimine de çıkan jandarma ekipleri, bin 391 aracı kontrol ederek, 47 araca 21 bin 32 TL idari para cezası uyguladı. Öte yandan 17 motosiklet trafikten men edildi.