AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Çubuk'ta konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, "Biz yolumuza bakacağız, ilerlememize devam edeceğiz. Savunma sanayimizi daha da ileriye götüreceğiz. Uzay sanayimizi, üretimimizi, ekonomik gücümüzü artıracağız." dedi.

Ömer İleri, Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda her alanda büyük ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatını büyük oranda artırdığını dile getiren İleri, "Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine kadar büyük bir atılım dönemi yaşanıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti kadroları olarak ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımak için çalıştıklarını belirten İleri, şunları kaydetti:

"Büyük atılımlara Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber imza attık. Biz sıradan bir kadro değiliz, biz sıradan bir teşkilat değiliz. Bu kadar zor dönemlerinde bu memleketi bu kadar hızlı kalkındıran bir liderin teşkilatıyız. Bu kadar zor dönemlerinde bu memleketin iddiasını bu kadar artıran bir teşkilatız biz. Bu ülkeyi herkesin kendi yankı odalarından çıktığı, birbiriyle konuştuğu, birbirine saygı duyduğu, birbirini anlamaya çalıştığı bir ülke haline getirerek yapacağız. Demokrasilerde fikir ayrılığı esastır. Biz siyasetçiler olarak zaten 'Bu tartışmalara girdiğimiz zaman karşımızdakini yani tamamen bizim gibi düşünür hale getireceğiz, her fikrimize ikna edeceğiz' bunu demiyoruz. Benden farklı düşünebilirsin ama sen bu millete saygısızlık yapamazsın. Benden farklı düşünebilirsin ama sen bu milletin liderine edepsizlik yapamazsın. Benden farklı düşünebilirsin ama sen bu devletin savcısını tehdit edemezsin çünkü siyasetin bir çerçevesi var. Siyasetin çerçevesi de her daim devletin itibarına sahip çıkmaktır. Her Türk siyasetçisinin asli görevidir bu. Bizler bu çalışma disiplinimizle, kararlılığımızla, azmimizle, aşkımızla, birbirimizi kucaklamamızla, liderimize olan inancımızla bu mücadeleyi kazanacağız. Kazandık kazanmaya da devam edeceğiz."

İleri "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İnşallah bu terör belası da yine bu milletin, bu devletin verdiği mücadelenin sonucu olarak bitme noktasına gelmiştir. Şu an gündemde olan konular, işte o noktayı koyma sürecidir. Çok yakın bir zamanda Türkiye, sadece Türkiye'nin sınırlarından tabii ki bahsetmiyoruz, bölgede tam anlamıyla bir istikrar varlığı ortaya koyacaktır. Birilerinin istemediği de zaten budur ama bu olacaktır. Bunun kaçışı yoktur. Bunu engelleyemezler artık. Biz yolumuza bakacağız, ilerlememize devam edeceğiz. Savunma sanayimizi daha da ileriye götüreceğiz. Uzay sanayimizi, üretimimizi, ekonomik gücümüzü artıracağız ve bunlar görecekler ki daha adil bir dünyayı gerçekten de geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye kuracak." diye konuştu.

Toplantıya katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlatan videonun izlenmesinin ardından yaptığı konuşmada, sınırlı bütçeye rağmen ilçeye önemli projeler kazandırdıklarını söyledi.

Çubuk'ta yeni yeşil alanlar oluşturduklarını belirten Demirbaş, güneş enerjisi santrali (GES) projesine ilişkin, "Hayvan Pazarımızın çatısına kurulan GES'le belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Çubuk için yeni projeler üretmeye yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Halil Hotaman ve AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da toplantıda AK Parti'nin ve Çubuk Belediyesinin çalışmalarına değindi.