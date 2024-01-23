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Aktüel Araçla takla attı, yakınlarını arayıp "arabayı azıcık sürttüm" dedi
Aktüel

Araçla takla attı, yakınlarını arayıp "arabayı azıcık sürttüm" dedi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:33:00 - 2024-01-23 19:35:58

Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken, arkadaşı o anları gülerek kayda aldı.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken, arkadaşı o anları gülerek kayda aldı.

Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücüsü kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı yakınlarına telefon açtı. Kazayı yapan sürücü yakınlarına "araçta hiçbir şey yok" gibi anlatırken, o anları gören arkadaşı, hem kayda aldı hem de gülerek izledi. 

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