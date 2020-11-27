Aracıyla yapımı devam eden yola uçan şoför yaralandı
Ankara'da bir sürücü, yapımı devam eden yola uçtu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kaza Ankara'nın Sincan ilçesi, Ankara-Ayaş yolu, Başer Kavşağı'nda meydana geldi.
Yalçın G. yönetimindeki 06BL 8744 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasının bulunduğu alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü Yalçın G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.