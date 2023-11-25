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Aktüel Aracıyla bahçeye uçtu, eliyle kalp işareti yapıp 'yine ölmedik, çok şükür' dedi
Aktüel

Aracıyla bahçeye uçtu, eliyle kalp işareti yapıp 'yine ölmedik, çok şükür' dedi

Yeniakit Publisher
2023-11-25 15:49:00 - 2023-11-25 15:51:01
Aracıyla bahçeye uçtu, eliyle kalp işareti yapıp 'yine ölmedik, çok şükür' dedi

İstanbul Üsküdar'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 4 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, "Yine ölmedik, çok şükür" dedi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokakta meydana geldi. Otomobil sürücüsü M.A.D. yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobilde hasar oluştu.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Yokuştan aşağıya iniyordum, karşıma bir araç çıktı. Buralarda inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Frenler tutmadığı için buradan aşağıya uçtum. Yine ölmedik, çok şükür. Bende bir şey yok" diye konuştu.

Polisin çalışmasının ardından otomobil çekiciyle düştüğü yerden kurtarıldı.
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