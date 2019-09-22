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Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bir sürücü, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 60 metreden dereye yuvarlandı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22 Eylül 2019 Pazar 15:13
Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü aracıyla 60 metreden dereye yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp masajı yapıldı

Olay, Saraycık köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Akdeniz idaresindeki 67 EY 696 plakalı aracıyla köy içerisindeki yolda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 60 metreden yolun sol tarafında bulunan dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan sürücüye kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Olaya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik devriye ekipleri müdahale etti. Mehmet A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 15:13
  1. Zonguldak
  2. direksiyon hakimiyeti
  3. Saraycık köyü
  4. 112 acil sağlık
  5. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
  6. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik devriye ekipleri

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