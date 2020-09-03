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Gündem Aracını satmak isteyenler dikkat! 5 bin TL cezası var
Gündem

Aracını satmak isteyenler dikkat! 5 bin TL cezası var

1 Eylül'den itibaren ikinci el araç satışında uygulanması beklenen yetki belgesi zorunluluğuna ilişkin yapılan yönetmelik değişikliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren düzenlemede araç satış belgesi olmayana 5 bin TL ceza kesilecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:53:00 -
Aracını satmak isteyenler dikkat! 5 bin TL cezası var

Cumhurbaşkanı’nın onayı ile ikinci el araç satışı için yapılan düzenleme ile yetki belgesi zorunluuğu geldi. Yetki belgesi olmayan kişi ve kurumlara 5 bin TL ceza kesilecek.

Sektördeki otomobil satıcı ise bu duruma olumlu tepki gösterdi.

İkinci elde yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül itibari ile başladı. Ticaret Bakanlığının hazırladığı genelgeye göre ikinci el araç satışına yetki belgesi zorunluluğu getirildi.

Yetki belgesi olmayanlar ne yapacak?

Yetki belgesi olmayanlar 1 yıl içinde sadece 3 araç satabilecek. 3 aracın üstünde satış yapanlara araç başına 5 bin TL para cezası kesilecek.

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