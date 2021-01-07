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Dünya Aracında basın toplantısı yapıyordu! Devlet başkanı adayını sürükleyerek dışarı çıkardılar
Dünya

Aracında basın toplantısı yapıyordu! Devlet başkanı adayını sürükleyerek dışarı çıkardılar

Uganda polisi, gelecek hafta yapılacak seçimlerde devlet başkanı adayı olan ve "Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi'yi yol kenarında medya mensuplarıyla görüştüğü sırada aracından sürükleyerek çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 21:28:00 -
Aracında basın toplantısı yapıyordu! Devlet başkanı adayını sürükleyerek dışarı çıkardılar

Uganda polisi, gelecek hafta yapılacak seçimlerde devlet başkanı adayı olan ve "Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi'yi yol kenarında medya mensuplarıyla görüştüğü esnada aracından sürükleyerek çıkardı.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, polis ekipleri, yol kenarında aracını durdurarak internet üzerinden yabancı medya mensuplarıyla basın toplantısı yapan Kyagulanyi'yi, sürükleyerek aracından çıkardı.

Ulusal Birlik Platformu Başkanı Kyagulanyi, basın toplantısı sırasında Devlet Başkanı Yoweri Museveni hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine dava açtığını bildirdi.

Tüm mitinglerine kurşun geçirmez yelekle katılan Kyagulanyi, bugün, miting öncesi tüm kampanya ekibinin tekrar gözaltına alındığını duyurmuştu.

Defalarca gözaltına alınan Kyagulanyi, seçimlerde 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Uganda'da 14 Ocak'ta yapılacak seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

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