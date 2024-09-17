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Gündem Aracına mazot alan adam hayatının şokunu yaşadı! "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok"
Gündem

Aracına mazot alan adam hayatının şokunu yaşadı! "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok"

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:29:00 -

Aracına mazot alan adam, arabanın teklemeye başladığını fark etti, tamircide sorunun ne olduğunu öğrenince ağzı açık kaldı.

Akaryakıt istasyonuna mazot almaya giden vatandaş, seyir halindeyken bir süre sonra aracının teklemesi ile usta çağırmak zorunda kaldı. Aracın bozulduğu noktaya gelen usta, yaptığı incelemede depoya mazot yerine su konulduğunu tespit etti. Aracının bu yüzden bozulduğunu öğrenen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Kısa sürede gündem olan videonun altına, "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok", "Manavdan mı aldın mazotu?", "Artık kime güveneceğimizi şaşırdık" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yorumlar

Reis Sevdalısı

pompacı veya istasyon sahibinin cehape bağlantısı araştırılsın.

Sami

Hangi istasyondan aldığını yazın ki başkasının canı yanmasın... Yoksa bu haberin hiç önemi yok....
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