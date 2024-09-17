Aracına mazot alan adam hayatının şokunu yaşadı! "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok"

Akaryakıt istasyonuna mazot almaya giden vatandaş, seyir halindeyken bir süre sonra aracının teklemesi ile usta çağırmak zorunda kaldı. Aracın bozulduğu noktaya gelen usta, yaptığı incelemede depoya mazot yerine su konulduğunu tespit etti. Aracının bu yüzden bozulduğunu öğrenen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Kısa sürede gündem olan videonun altına, "Bizim bizden başka düşmana ihtiyacımız yok", "Manavdan mı aldın mazotu?", "Artık kime güveneceğimizi şaşırdık" şeklinde yorumlar yapıldı.