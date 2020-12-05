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Gündem Aracına haciz gelen adamın akılalmaz planını jandarma bozdu!
Gündem

Aracına haciz gelen adamın akılalmaz planını jandarma bozdu!

Diyarbakır'da yaşayan O.Ö, hakkında haciz nedeni ile arama kararı çıkartılan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırarak boş bir araziye götürdü. Jandarmanın yakaladığı O.Ö'nün ifadesi emniyet güçlerini şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:05:00 -
Aracına haciz gelen adamın akılalmaz planını jandarma bozdu!

Diyarbakır'da, haciz geldiği için icradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı. O.Ö.'nün, otomobilini icra satışından düşük fiyata satın alarak, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Parçalanmış aracı görenler jandarmaya ihbar etti

Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış Mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti. Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

'Aracı satın alıp, parçaları geri birleştirecektim'

Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu, bu nedenle yakalama çıkartıldığını anlatttı. O.Ö., kardeşi C.Ö. ile aracın aksamlarını söküp, çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını, yapılacak icra satışında da düşük fiyata satın alıp, parçaları yeniden monte edeceğini söyledi.

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