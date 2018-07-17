Aracın yedek lastiğinde 14 kilogram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkisinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın tepki vermesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, yedek lastiğe zulalanmış 40 paket halinde toplam 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği açıklandı.

Kaynak: İHA