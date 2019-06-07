Aracın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi! Gaziantep’te, ekiplerin düzenlediği operasyonda bir otomobilin yakıt deposundan 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposunda 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine ismi açıklanmayan İran uyruklu ismi şüphelinin kullandığı otomobilde arama yaptı. Aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş pet şişeler içerisinde 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İran uyruklu sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.