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Aracın altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki aracın egzoz borusu üzerinde sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:25:15 -
Aracın altına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki aracın egzoz borusu üzerinde sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Kula ilçesinde bir yerel gazetenin çalışanları, aracın alt tarafından yavru bir kedinin sesini duydu. Kendi imkanları ile kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan gazete personeli, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma yaptı. Kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan yavru kediye gazete personeli tarafından su ve mama verildi. Karnını doyuran yavru kedi özgürlüğüne kavuşurken, itfaiyeciler bir canı daha kurtarmanın gururunu yaşadı.

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