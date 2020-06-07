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Aktüel

Aracın altına giren kedi sürücüyü uzun süre uğraştırdı

Kayseri’de, aracın altına giren kedi, sürücüyü uzun süre uğraştırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:37:20 -
Aracın altına giren kedi sürücüyü uzun süre uğraştırdı

Kayseri’de, aracın altına giren kedi, sürücüyü uzun süre uğraştırdı.


Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde aracına binen sürücü kedi sesi duyunca aracını çalıştırmaktan vazgeçti. Aracını kontrol eden sürücü, kedinin sesini duyunca yaklaşık bir saat kadar kediyi aracın altından çıkarmaya çalıştı.


Kedinin çıkması için et parçası ve su koyan ve bir süre bekleyen araç sahibi, uzun uğraşlar sonucunda kediyi çıkarabildi.

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