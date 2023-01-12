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Otomotiv Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı
Otomotiv

Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı

Türkiye'nin en büyük ilan sitelerinden olan Sahibinden araç satışlarıyla ilgili yeni bir ek ücret kararı aldı. Ayrıca: Aracı olanlar muayene ücretleri belli oldu! Zorunlu olarak yaptırılacak, ödemeyene cezası var. Sürücüler 2023 TÜVTÜRK araç muayene ücretleri merak ediyor. İşte yeni ücret ve muayene ücretleri konuları hakkında merak edilen tüm detaylar…

Yeniakit Publisher
2023-01-12 18:05:00 - 2023-01-13 00:36:27
Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı

İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, sahibinden.com araç satışlarıyla ilgili yeni bir ek ücret kararı aldığını duyurdu.

Kurumsal üyelere gönderilen yeni sözleşmeye göre; Vasıta kategorisinde fiyatı 1,000,000 TL'nin üzerinde olan araçların ilan ücretlendirmesi değiştirildi.

10 Şubat tarihinde uygulamaya konacak ek ücret kararıyla birlikte, 1,000,000 TL'nin üzerindeki araçların 1,000,000 TL'yi aşan tutarının on binde üçü, ilan ek ücreti olarak tahsil edilecek.

Ancak araç fiyat artırılmadan tekrar ilana konursa ilan ek ücreti alınmayacak. Haber7'nin aktardığına göre: Öte yandan 1,000,000 TL'nin altında araçların satışı bu uygulamadan etkilenmeyecek.

 2023 TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

Ocak ayının ilk haftası zam haftası olarak gündemde yerini alırken TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine yapılan zamlar da sürücülerin dikkatinde yer alıyor. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların ücretlerine %110 zam yapıldı. Yapılan zamlar sonrasında güncel muayene ücretleri belli oldu.

2022 yılında 507 TL olarak yapılan zorunlu muayene ücreti yeni yılda 1.130,40 TL'ye yükseldi. Her araç yıllık olarak muayene işlemleri yaptırmaktadır. Bu kapsamda TÜVTÜRK tarafından belirlenen güncel tutarlarda ödeme gerçekleştiriyor. Muayene işlemi yaptırmayan her araç belirlenen tutarlar da ceza ödemektedir. Muayenesiz olarak trafiğe çıkan araçlar 2022 yılında 427 TL para cezası öderken 2023 yılında bu tutar 951 TL'ye yükseldi.

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Yorumlar

Mustafa

Bu ne başıboşluktur, bu ne keşmekeştir Allah'ım! Hükümet tarafında bir karmaşa, cebimize girene gelen artışla cebimizden çıkana gelen artış arasında dağlar kadar fark var. Bir yandan acaba şu kadar artısakda mı söylesek artırmasakda mı söylesek çelişkileri. Diğer yanda özel sektör ali kıran baş kesen olmuş. Kafasına göre zam yapıyor, ama bir türlü doymak bilmiyor! Bakalım bu tarumar durum ne zaman düzelecek!

Araba

Artık ülke öyle sahipsiz ki, bir taraftan devlet, bir taraf özel sektör kim kimi yakalarsa, geçiren geçirene. Bu ülke insanı hiç bir zaman bu kadar sahipsiz kalmamıştı. İnadına AK Parti ha..
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