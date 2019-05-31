0553 313 94 23

Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Mayıs 2019 Cuma 08:39
Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte milyonlarca araç sahibini ilgilendiren o yönetmelik:

Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (j) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

1) Parselin alan veya cephe boyutları nedeniyle otoparkın, bu Yönetmelikte belirtilen en az ölçülerdeki; park alanı, park etme düzeni, dönüş çapı, manevra alanı ve servis yolu alanlarının, tamamen veya kısmen, bodrum katlarda veya parselinde karşılanamadığının veya otopark rampasının bu Yönetmeliğe göre en çok eğim kullanılmasına rağmen parsel sınırından itibaren binanın derinliği boyunca ve buna ilave olarak derinliğe dik en fazla bir cephesi boyunca sağlanamadığının bir teknik raporla idarece tespit edilmesi,

3) Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı, yer altı su seviyesinin yüksekliği gibi nedenlerle, tüm teknik tedbirler alınmasına rağmen, bodrum kat yapılamadığının ve parselinde otopark tesisinin mümkün olmadığının idarece tespit edilmesi,

6) Bitişik nizam parsellerde otopark ihtiyacının parselinde ve yapının ilk iki bodrum katında karşılanamaması halinde karşılanamayan otopark alanı, talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır.

Bu tür eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde)  birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesi yeterli kabul edilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tek bağımsız bölümlü (villa gibi) müstakil konut binalarında ön bahçeler, parsel sınırından 2 metre geri çekilmek kaydıyla açık otopark alanı olarak düzenlenebilir.

d) Mevcut yapılarda parsel maliklerinin ilave otopark yapmak istediği durumlar ile birinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerine göre otopark ihtiyacını karşılayamadığı idarece tespit edilen yeni yapılarda; ticari amaçla işletilmemek, 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak, ayrıca değişiklikten etkilenen bağımsız bölüm malikinin muvafakati alınmak ve taşıyıcı sistemi olumsuz etkilememek kaydıyla arka bahçede binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak, arka bahçe mesafesi içinde zemin kat yüksekliğini aşmamak, arka bahçe mesafesi dışında bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin üstü mekanik otoparklar ve/veya taşıt asansörü yapılabilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Alanı 120 m2 den küçük olup kat adedi 3 ve üzeri olan mevcut parsellerin otopark ihtiyacı, talep edilmesi halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Yapı kullanma izin belgeli olup inşaat alanı, emsali, bağımsız bölüm sayısı, kat sayısı artışı ile kullanım amacı değişikliği olacak şekilde tadilat yapılacak yapılarda ise artış veya değişikliğe konu alan üzerinden artan otopark ihtiyacı, parselde ya da binada karşılanamaması halinde otopark bedeli alınmak suretiyle genel veya bölge otoparklarından karşılanır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2019” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:39
  1. otopark
  2. çevre ve şehircilik bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Çağrısı:
    1. Yeşilay Erzurum Şubesinden 31 Mayıs..
    2. Alaşehir Belediyesinden bayram..
    3. Dünyaca ünlü hafızlar Eyüpsultan’da..
    4. Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci,..
    5. Arçelik Pazarlama'ya EVD şirketi..
    6. (Özel) Şekercilerde bayram..
    7. Elazığ’da Diken Kelebeği’nin göçü
    8. Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim..
    9. NBA final serisinde Toronto Raptors..
    10. Asya borsaları
    11. Kabil'de NATO konvoyuna saldırı!..
    12. Sakarya’da 8 bisiklet çalan şahıs..
    13. TSKB’den Türkiye’nin sürdürülebilirlik..
    14. Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
    15. (Özel) Manisalı öğrencilerden..
    16. 5 litre atık yağ getirene bulaşık..
    17. İsrail, Ayrım Duvarı'nı geçmeye..
    18. Sürekli, il yürütme kurulunu belirledi
    19. Silifke’de 7 bin kişi stattaki iftar..
    20. Alaşehir Kızılay’dan mahalle..
    21. Tüp bebekte 6 kurala dikkat
    22. Böyle diyor şair: "Bu uğursuz gecenin..
    23. 11 ilçenin kurumları boğulma olayları..
    24. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    25. "Türkiye dünya turizmi açısından..
    26. Polonyalıların sofralarına Türk..
    27. (Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı..
    28. Trump, Meksika’ya ağır fatura çıkarttı
    29. Canik Belediyesinden çalışanlarına..
    30. Ramazan davulcularından "Dünya..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'