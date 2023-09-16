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Yerel Aracı böyle bırakıp kaçtı
Yerel

Aracı böyle bırakıp kaçtı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 14:59:00 -
Aracı böyle bırakıp kaçtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nden çarşı istikametine seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 07 AJE 053 plakalı otomobil, KYK yakınına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak; aydınlatma direğini devirip yurdun tel korkuluklarını kıran araç, bahçeye girerek ters döndü. Kaza sonrası sürücü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün firar ettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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