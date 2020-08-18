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Yerel Aracı alev alan yaşlı adama vatandaşlar yetişti
Yerel

Aracı alev alan yaşlı adama vatandaşlar yetişti

Sivas’ta yaşayan 82 yaşındaki adamın alev alan otomobilini etraftaki vatandaşlar söndürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:41:00 -
Aracı alev alan yaşlı adama vatandaşlar yetişti

İHA'nın haberine göre olay Sivas'ın Kardeşler Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada meydana geldi.

82 yaşındaki Osman Yalman, 58 NY 347 plakalı Şahin model otomobilini çalıştırmakta güçlük çekti. Otomobilini çalıştırması için bir şahıstan yardım istedi.

Şahsın otomobili çalıştırdığı esnada aracın motor kısmı bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Aracın yandığı gören çevredeki esnaf, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. İtfaiyenin olay yerine gelmesi ile yangın kontrol altına alındı.

Aracın motor kısmında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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