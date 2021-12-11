Araç sigortaları için kritik öneri

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, araç sigortalarının artık her hafta zamlandığına dikkat çekerek, "Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek” dedi.

Zorunlu trafik sigorta fiyatlarının ticari hayatta esnafı zorladığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “Araç sigorta fiyatları kura göre her hafta değişiyor. Araç sigorta fiyatları sabitlenmeli ve yeni yılda zam yapılmamalı. Fiyatların böyle yüksek seyretmesi halinde trafikte dolaşan sigortasız araç sayısı daha da artış gösterecek” dedi.

Araç sahiplerinin yeni yılda zam yapılmaması beklentisi ile birlikte indirime ihtiyaç duyduğunu da hatırlatan Palandöken, “Araç sahipleri için önemli gider kalemlerinden birisi, zorunlu olan araç sigortası. Öncelikle bu sigorta tüm sigorta şirketlerinde farklı fiyattan vatandaşa sunuluyor. Zorunlu olan bir sigorta her yerde sabit fiyat olmalı” diye konuştu.

‘25 milyon aracın 5 milyonu sigortasız’

Bununla birlikte araç sahiplerini rahatlatacak bir indirim talebinde de bulunan Palandöken, “Bu indirim aynı zamanda trafikte sigortalılık oranını da artırmak için çok ciddi bir adım olacaktır” dedi.

Palandöken’in anımsattığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ve TÜİK verilerinde şu bilgiler dikkat çekiyor:

• 25 milyon aracın 5 milyonu trafikte sigortasız geziyor.

• Sigortasızlık oranı en yüksek olan araç cinsinde, başı yüzde 66 oran ile pandemi döneminde sayısı da hızla artan motosikletler çekerken, onu yüzde 41 oran ile traktörler takip ediyor.

• 13 milyon otomobilin yüzde 6'sı, 486 bin minibüsün yüzde 21'i, 209 bin otobüsün yüzde 30'u, 882 bin kamyonun yüzde 23'ü zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış durumda.

Palandöken, “Trafikte sigortalılık oranının artması için fiyatlarda indirime ve sabit uygulamaya geçilmesine ihtiyaç var. Bununla birlikte trafiğe hiç çıkmayan, garajda yalnızca koleksiyon ya da dekor için bekleyen aracı olanlar, bunu ispatladıkları takdirde sigortadan muaf olmalı” diye konuştu.