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Ekonomi Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim
Ekonomi

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 21 kuruş indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:27:00 - 2020-09-07 17:57:29
Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek büyük indirim

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek indirim haberi geldi.

Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.

EPGİS yaptığı açıklamada motorin fiyatlarına 21 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Pombaya bu gece yansıyacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yapılan indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağını belirtti.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) o açıklaması:

"08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 21 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

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