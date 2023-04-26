Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıta bu gece yarısı zam var

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Otogaza (LPG) bu gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'ye gelecek zammın benzin ve motorine de geleceği belirtiliyor. LPG'ye gelen ve benzin ve motorine de gelmesi beklenen zammın arkasında ise 14 Mayıs seçimleri öncesinde döviz piyasasında resmi kurlar ile piyasa kurları arasındaki farkın açılmasının yattığı belirtiliyor.

Otogaza (LPG) bu gece yarısı zam var

Sozcu'ye konuşan akaryakıt sektörü temsilcileri, dövizde ikili kur olgusunun ilk somut yansımasının oto gazda (LPG) yaşandığını ve ithalatçı firmaların dağıtıcılara bugünden itibaren litrede yaklaşık 30 kuruşluk zam yaptığını dile getirdi. Sektör bu zammı tüketiciye yansıtıp yansıtmamak üzere değerlendirme yaparken, ikili kur durumunun ne kadar süreyle devam edeceğinin belirleyici olacağı belirtiliyor.

Kadogaz zammı pompaya yansıttı bile

Öte yandan, Kadogaz firmasının dün gece itibarıyla oto gaza 30 kuruş zam yaptığı görüldü. Türkiye’nin oto gaz tüketiminin yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığını, ithalatçının da 20,50’ye ulaşan dolar kuruyla ithalat yapmaya başladığını belirten sektör temsilcileri, piyasa kurunun bu seviyelerde kalması durumunda tüm sektörün zam yapmak zorunda kalacağını vurguladı.

Motorinde de sorun çıkacak!

Dizelde de tüketimin yaklaşık yarısının ithalatla karşılandığını belirten sektör temsilcileri, bu üründe henüz somut bir gelişme olmadığını ancak aynı dinamiğin burada da işlediğini, kurda bu seviyelerin kalıcı olması durumunda sorun ortaya çıkacağını dile getirdiler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akaryakıt sektöründe yaklaşık yüzde 10’luk brüt kâr marjı olduğunu ve kurda yüzde 6’lık alım satım marjının sürdürülemez olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu durumun geçici olmasını umduklarını, aksi takdirde enerji otoritesinin önlem alması gerekeceğini söyledi.