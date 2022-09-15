Araç sahiplerini üzecek akaryakıt haberini verdi! Arabaya binmek hayal olabilir

Para stratejisti Gordon, 2023'te petrol fiyatına ilişkin öngörüde bulundu. Gordon, petrolün varil fiyatı için 125 dolar tahmininde bulundu.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA), küresel Brent ham petrol fiyatları için 2022 tahminini aşağı yönlü revize etti.

Buna göre bu yıl varil başına ortalama 104 dolar ve 2023'te ise 96 dolar tahmini paylaşıldı.

Halihazırda 92 dolar seviyelerinden işlem gören petrolün varil fiyatıyla ilgili farklı öngörüler gelmeye devam ediyor.

Emtia ve para stratejisti Wayne Gordon, gelecek yıla ilişkin EIA'dan farklı olarak beklentisini aktardı.

Gordon, katıldığı Bloomberg yayınında, söz konusu fiyatların, kısmen Rusya'nın piyasaya biraz daha fazla petrol ihraç etmesinden dolayı baskı altında kaldığını söyledi.

125 dolar tahmini

Çin'in petrol talebinin çok daha zayıf kaldığını, bunun nedeninin de Asya ülkesindeki toparlanmanın şimdiye kadar beklentileri karşılamadığını anlatan Gordon, şöyle dedi:

"Önümüzdeki yılın ilk yarısına geldiğimizde petrol fiyatlarının 125 dolar seviyelerine geri döneceğini düşünüyoruz."