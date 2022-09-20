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Ekonomi Araç sahiplerini sevindiren gelişme
Ekonomi

Araç sahiplerini sevindiren gelişme

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 74 kuruşluk indirim geldi. Son gelişmeyle, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 7 kuruş, Ankara'da 23 lira 18 kuruş, İzmir'de ise 23 lira 2 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 00:56:00 -
Araç sahiplerini sevindiren gelişme

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorin grubuna bu gece itibarıyla 1 lira 74 kuruş indirim geldi.

İstanbul'da 23 lira 7 kuruşa düştü

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 81 kuruştan, 23 lira 7 kuruşa düştü. Öte yandan Ankara'da 23 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 2 liraya indi.

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