Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine indirim geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 7 kuruş indirim bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları geriliyor. Benzinin tonu (son 24 saatte) 242 dolardan 232 dolara geriledi. Motorinin tonu da 242 dolara kadar indi. Dolar kuru da düşmeye devam ediyor.

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

19 kuruşluk indirim yapılmıştı

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk indirim bekleniyor.

Gece yarısı benzin 19 kuruş indirim yapılmıştı.