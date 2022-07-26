Araç sahiplerini rahatlatacak karar
Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 92 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa düştü.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor. Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bu kez indirim geldi. Motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 92 kuruş düştü.
Motorinin litresi kaç lira oldu?
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 51 kuruşa, Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.