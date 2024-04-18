Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Kararı sonrası muayenelerde artık zorunlu değil: Türkiye'de başlangıç 3. yıl!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren muayene ilgili yeni dönem başladı. BU açıklama ardından Trafiğe kayıtlı bazı araçların artık muayene yaptırması zorunlu değil bilgisi verildi. İşte TÜVTÜRK’te yeni dönemin detayları…
TÜVTÜRK, araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir bilgilendirme mesajıyla yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Mesajda, araçların güvenliği ve çevreye duyarlılığının artırılması için düzenli muayene prosedürlerinin önemi vurgulandı.
Araç muayenelerinin düzenli olarak yapılmasının önemine değinen TÜVTÜRK, gelecekte atılacak adımlarla ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Bu adımların araçların güvenliğini ve çevreye olan olumlu etkisini artırmayı hedeflediği belirtildi.
3 YIL BOYUNCA ZORUNLU DEĞİL
CNNTurk.com’da yer alan habere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyonun üzerinde araç bulunmakta olup, bu araçların sınıflarına ve yaşlarına göre belirli periyotlarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayene edilmeleri gerekmektedir.
Muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması yasaklanırken, yeni bir otomobil satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırması zorunlu değil.
AMAÇ YOĞUNLUĞU ENGELLEMEK
Bu sebeple, 2021 ve daha önceki yıllara ait olan tüm araç sahipleri, muayene sürelerinin geldiğinde hızlıca TÜVTÜRK istasyonlarına başvurmak durumundadır. Ancak, bu yoğunluk bir dizi soruna yol açarken, bu durumun önüne geçmek adına TÜVTÜRK tarafından çeşitli yeni adımlar atılıyor.
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